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المنافذ الحدودية تعلن ضبط ’مواد كيمياوية خطرة’ في منفذ ميناء أم قصر

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الثلاثاء، ضبط حاويتين تحتوي على “مواد كيمياوية خطرة” مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقال الوائلي، في بيان  (10 أيار 2022)، إن “هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع مكتب جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي تمكنت من ضبط حاويتين تحتوي (مواد كيمياوية خطرة)”.

وأضاف، أنها “مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

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