تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي

رياضة
أعلن نادي مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، توصله لاتفاق لضم مهاجم بوروسيا دورتموند، الدولي النرويجي إرلينغ هالاند.
وسينتقل هالاند إلى ملعب “الاتحاد” بعدما قرر مانشستر سيتي
تفعيل الشرط الجزائي للمهاجم في عقده مع دورتموند
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وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مانشستر سيتي سيدفع 51 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع نادي بوروسيا دورتموند.
وأشارت تقارير إعلامية إنجليزية أخرى، إلى أنه مع الأخذ بالاعتبار العمولات المدفوعة للوكلاء والراتب السنوي الموعود لهالاند على مدى خمسة أعوام من عقده مع مانشستر سيتي، وهو حوالي 25 مليون يورو سنويا، فإن التكلفة الإجمالية للصفقة ستكون أكثر من 250 مليون يورو.
ومع ذلك، فبحسب موقع “talksport”، فإن هالاند لن يدخل ضمن قائمة أغلى خمس صفقات في تاريخ مانشستر سيتي إذ أخذنا بالاعتبار فقط المبلغ الذي دفعه النادي الإنجليزي لدورتموند من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي.
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