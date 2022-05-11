تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي

وأشارت تقارير إعلامية إنجليزية أخرى، إلى أنه مع الأخذ بالاعتبار العمولات المدفوعة للوكلاء والراتب السنوي الموعود لهالاند على مدى خمسة أعوام من عقده مع

، وهو حوالي 25 مليون يورو سنويا، فإن التكلفة الإجمالية للصفقة ستكون أكثر من 250 مليون يورو.