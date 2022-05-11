خبير امني: قرار تسليح عشائر الغربية تمهيد لمشروع خطير .. هذه تفاصيله

حذر الخبير الأمني صباح العكيلي , الاربعاء , من ان قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بتسليح عشائر الانبار دون المحافظات المحررة تمهيدا لاقامة الإقليم السني والذي يعتبر مقدمة لتنفيذ مشروع التطبيع, مبينا ان القرار سيجعل العشائر ندا للقوات الأمنية بالمحافظة ومصدر تهديد لها .

وقال العكيلي في تصريح ان ” قرار الكاظمي بشأن تسليح عشائر الانبار تقف خلفه صفقة أمريكية اسرائيلية وبتبني من قبل الامارات وتركيا بهدف البدء بمشروع التطبيع مع إسرائيل وانشاء الإقليم السني”.

وأضاف ان “المشروع الأمريكي الاسرئيلي يتعلق بقطع جزء من محافظة الانبار لايواء الفلسطنيين تمهيدا لاعلان قرار التطبيع”.

وأوضح العكيلي، ان “القرار أيضا سيجعل العشائر ندا للقوات الأمنية في المحافظة ومصدر تهديد لها وبالتالي سيكون مردوداته سلبية على الامن في عموم العراق, فضلا عن انه سيفتح الباب امام النزاعات العشائرية في المحافظة”.

وكانت قيادات عشائرية كشفت في وقت سابق، عن مواصلة ابناء عشائر المناطق الغربية من محافظة الانبار وللاسبوع الثاني على التوالي تنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتسليح والعمل على حماية مناطقهم. انتهى/25م

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