رسالة من السيدة الأميركية الأولى إلى بوتين

دعت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أيام من زيارة مفاجئة أجرتها لأوكرانيا ضمن رحلة استغرقت أربعة أيام وشملت عدة دول في أوروبا الشرقية.

وكتبت بايدن في مقال رأي نشر على موقع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأربعاء، “بوتين، أرجوك إنهي هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها”.

وكانت بايدن قد زارت رومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا في عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الأم. وأثناء وجودها في البلدين الأولين، التقت بنساء وأطفال فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

ثم التقت مع سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكا، أثناء وجودها في أوكرانيا. وحصل اللقاء المفاجئ على الحدود وهي المرة الأولى التي شوهدت فيها زوجة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي علنا منذ بداية الحرب قبل أكثر من شهرين.

وقالت بايدن خلال المقال إن “أولينا زيلينسكا، زوجة رئيس أوكرانيا، أبلغتها أنها تركت أطفالها لتزورني وتطلب المساعدة لشعبها.. لم تطلب مني طعاما أو ملابس أو أسلحة.. طلبت مني مساعدتها في الحصول على رعاية نفسية لجميع أولئك الذين يعانون من آثار حرب فلاديمير بوتين الوحشية التي لا معنى لها”.

وأضافت أن “زيلينسكا أخبرتها عن النساء والأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب أثناء الحرب، والأطفال الذين قُتلوا بالرصاص، والمنازل التي أحرقت”.

وتوجهت بايدن إلى أوكرانيا الأحد في زيارة مفاجئة، وفق ما أعلن متحدث باسمها، والتقت نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا في مدرسة قريبة من الحدود السلوفاكية.

وقالت أمام صحافيين “أردتُ أن آتي يوم عيد الأمهات. أظن أن من المهم أن نظهر للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن هذه الحرب وحشية وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الشعب الأوكراني”.

وزارت بايدن سلوفاكيا هذا الأسبوع حيث التقت لاجئين أوكرانيين. وظلت زيارتها لأوكرانيا طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة.

وتعانقت بايدن وزيلينسكا، وقدمت السيدة الأميركية الأولى باقة زهر إلى زوجة الرئيس الأوكراني.

وقال مسؤول أميركي إن هذه أول مرة تظهر زيلينسكا أمام الجمهور منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، موضحا أن المرأتين تبادلتا رسائل في الأسابيع الأخيرة.

وقالت زيلينسكا متوجهة إلى بايدن “أود أولا أن أشكركِ لهذا العمل الشجاع جدا. لأننا نفهم أنه ليس سهلا أن تأتي سيدة الولايات المتحدة الأولى إلى هنا، خلال حرب تستمر فيها العمليات العسكرية كل يوم وتُطلق صفارات الإنذار كل يوم”.

وأضافت “نشعر جميعا بدعمكِ ونشعر جميعا بقيادة الرئيس الأميركي. لكنّنا نحرص على التأكيد أن عيد الأمّهات هو يوم يحمل رمزية كبيرة بالنسبة إلينا لأننا نشعر أيضا بمحبتك ودعمك في يوم بالغ الأهمية”.

وعقدت المرأتان اجتماعا مغلقا استمر نحو ساعة، قبل أن تلتقيا أطفالا نازحين رفقة أمهاتهم.

وقالت زيلينسكا خلال اللقاء إنها سعيدة “لتمكنها من إمساك أيدي أطفالها كل ليلة حتى لو لم تستطع أن تكون مع زوجها”، حسبما أفاد مايكل لاروزا، المتحدث باسم جيل بايدن.

والرئيس فولوديمير زيلينسكي وزوجته لديهما ابنة تبلغ 17 عاما وابن يبلغ من العمر تسع سنوات.