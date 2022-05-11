غرامة مالية على عدم ارتداء حزام الأمان

قررت مديرية المرور العامة، أمس الثلاثاء، فرض غرامة 50 ألف دينار على مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان. وذكر بيان للمديرية تلقته (المدى)،

أنه “بأمر وتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر وميداني من قبل مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، ستقوم مديرية المرور العامة بتشديد إجراءات المحاسبة حول (عدم ارتداء حزام الأمان) ابتداءً من يوم السبت القادم”.

وأضاف البيان أن “ذلك جاء بحسب ما جاء وفق المادة (25/ ثالثاً/ ه) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019”.

وأشار، إلى أن “هذه المادة تنص على أن يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون ألف دينار عراقي في حال (عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان أثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الأطفال حتى سن 8 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة بجانب السائق)”.

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