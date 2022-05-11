فتح 30 طريقاً مغلقاً في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الثلاثاء، عن فتح 30 طريقا مغلقا في جانبي الكرخ والرصافة. وذكرت القيادة في بيان تلقته (المدى)، أنه “تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح (30) طريقا مغلقا في مختلف مناطق وأحياء بغداد في جانبي الكرخ والرصافة”.

وأشار البيان، إلى “فتح الطريق المتفرع من سريع (محمد القاسم باتجاه منطقة الألف دار) ضمن المحلات (701) و(702) في بغداد الجديدة، و(13) زقاقا وطريقا فرعيا ضمن منطقة الكاظمية”. ولفت، إلى “فتح عدد من الأزقة والطرق في المحلة (807) في جانب الكرخ بالإضافة إلى فتح طرق في المحلات (309) و (510) ضمن مناطق القاهرة وشارع فلسطين في جانب الرصافة”.

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