متنبئ: موجة غبار تستمر حتى نهاية الخميس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر عدد من المحافظات العراقية بغبار كثيف. وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في إيضاح تابعته (المدى) امس الثلاثاء، إن “خرائط الطقس تشير إلى تأثر مناطق الوسط والجنوب حالياً بموجة غبار واسعة الانتشار”.

وأضاف، أن “كثافة الغبار ستكون في بعض المناطق، وبالاخص محافظات ذي قار والمثنى والنجف، وتزداد كثافة الغبار يوم الخميس بسبب نشاط بالرياح السطحية الشمالية الغربية واشار العلي الى ضرورة عدم السفر يوم الخميس.

وتوقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، تأثر الطقس بموجة غبار جديدة تجتاح الوسط والجنوب يوم الخميس المقبل.

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