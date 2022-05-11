مدير إعلام الأنواء الجوية: وضع المناخ الحالي يستدعي تدخلاً إقليمياً وخطوات جدية من الحكومة

حذر مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابري، من وضع المناخ الحالي في العراق، خصوصاً التصحر وقلة الأمطار، مبيناً ان الوضع بات يستدعي تدخلاً إقليمياً، داعياً الحكومة الحالية إلى إبداء خطوات جدية بهذا الصدد.

وقال الجابري، الثلاثاء (10 أيار 2022)، إن “لدينا تصاعد الغبار وعواصف ترابية محلية ودولية، والتي تتأثر بها البلاد حالياً هي العواصف الدولية من شمال إفريقيا، بالتحديد من الصحراء الكبرى، ومرت على عدد من الدول العربية، وأثرت بشكل واضح على العراق”.

وعزا ذلك إلى “نتيجة سرعة الرياح ومرافقة العواصف كتل هوائية دافئة وارتفاع درجات الحرارة، وافتقاد البلاد إلى الأمطار خاصة المنطقتين الجنوبية والوسط، وكثرة التصحر في العراق وقلة المياه والبحيرات، والافتقار للحزام الأخضر والغطاء النباتي”.

الجابري، بيّن أن التصحر، عدا الصحراء الموجودة في المنطقة الغربية، “ازداد بنسبة كبيرة، وأصبح مشكلة من خلال جرف الأراضي الزراعية وتحويلها لمجمعات سكنية، إذ أن المناطق والبساتين الزراعية التي كانت تحيط بالعراق تعدّ مصدات لتقليل شدة الرياح والغبار، لأنها مصدات تساهم في تغيير الجهة وتقليل الشدة، إضافة لهشاشة التربة وعدم تماسك الأرض نظراً لقلة الأمطار”.

وأشار إلى أن العراق “بحسب التقارير، تعد من بين الدول الخمس الأولى عربياً أو عالمياً التي تتأثر بتغيير المناخ”، مشدداً على أن “غالبية محافظات العراق تم جرف الأراضي الزراعية فيها وتحويلها لمجمعات سكنية ودوائر حكومية، منها العاصمة بغداد، التي تحولت لمنطقة جرداء”.

ولفت إلى أن “بحيرتي الرزازة وساوا وصلت لمرحلة خطيرة من الجفاف، إلى جانب بعض الأنهار في محافظة ديالى”، مؤكداً أن هذه المشكلة “لم تعد محلية، بل عالمية”.

مدير إعلام الأنواء الجوية، دعا الحكومة الحالية إلى “النظر والعمل بجد في هذا الموضوع”، ويرى أن ذلك يستدعي حالياً “تدخلاً إقليمياً”.

وحول دورهم كدائرة علمية، بيّن الجابري أنه “سبق وأن قدمت دائرة الإعلام تحذيراتهم للأنواء الجوية ومجلس الوزراء وخلية الأزمة ضمنه، ووزارات البيئة والموارد المائية والصحة والزراعة وكذلك الدفاع المدني منذ أعوام”، مستدركاً أنه “لم يتم اتخاذ أي شيء على أرض الواقع”.

وحذر الجابري من تداعيات هذا ملف المناخ على المواطن العراقي والاقتصاد، الذي وصفه بـ”الخطر جداً”.

وبشأن مدى التأثر الكبير العراق عن غيره من دول الجوار بالعاصفة الغبارية، أوضح أن الدول العربية المجاورة لديها “ستراتيجيات استباقية وبحيرات صناعية وأشجار ونباتات خاصة في المناطق الصحراوية كالزيتون للتصدي للرياح والغبار وأي منخفضات جوية”.

ونوّه إلى أن “هنالك حالياً مشروعاً في محافظة كربلاء، للعتبتين العباسية والحسينية، وهو مشروع ناجح جداً، يتمثل بعملية الحزام الأخضر”، ورأى أنه من المفترض أن تنتقل هذه التجربة إلى كافة المحافظات العراقية.

وأما ما يخص أبرز المعوقات التي تظهر بين الوزارات، هي بحسب الجابري “قلة التخصيصات المالية والأيدي العاملة، وعدم توفير كميات مياه لازمة للمشروع الزراعي من قبل وزارة الموارد المائية، وكذلك عدم وجود الاستدامة بعد عملية بناء المشروع.

الجابري يرى أنه من المفترض “تشكيل لجان في مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات الحكومية مثل الزراعة أو البيئة أو الموارد المائية”.

وبشأن مقررات مؤتمرات المناخ، كمؤتمر باريس عام 2015 وغلاسكو 2021، قال الجابري إنهما “أفضيا إلى الطاقة البديلة وتقليل الغزات المنبعثة التي تساهم في ازدياد الاحتباس الحراري”، مبيناً أن العراق “يفتقر للطاقة البديلة، وأن محافظة البصرة تعتبر مصدراً لتصاعد الدخان والغازات المنبعثة”.

وبيّن أنه “من الممكن أن يتم استغلال الرياح والتحصر في مسألة الطاقة الكهربائية البديلة المرتبطة بالألواح الشمسية”، مضيفاً أن العراق “لم يطبق نظام الطاقة البديلة حتى الآن”.

وأما فيما يخص الحلول، رأى مدير إعلام الأنواء الجوية، أنه “يجب أن يكون هنالك حلول ولجان مختصة ودبلوماسية، بما يخص ملفات المياه مع دول الجوار مثل إيران وتركيا، محلياً ودولياً، للعمل بجدية ومتابعة تامية من رئاسة الدولة، نظراً لأهمية وخطورة الملف”.