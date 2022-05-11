نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الروسي تطورات الأوضاع السياسية في العراق

بحث رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع سفير دولة روسيا لدى العراق، إيلبروس كوتراشيف، أخر تطورات الاوضاع السياسية في العراق، مؤكدين على ضرورة الحوار بين القوى والأطراف العراقية والتعاون المشترك بينها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم الأربعاء (11 ايار 2022)، للسفير الروسي ووفد مرافق له، في أربيل.

وحسب بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، ناقش الجانبان في اجتماع “آخر التطورات السياسية في العراق وتأخر عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، الى جانب علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل مع بغداد”.

وحضر الاجتماع القنصل الروسي العام في اقليم كوردستان، ايضاً.

وأكد نيجيرفان بارزاني على ضرورة الحوار بين القوى والأطراف العراقية والتعاون المشترك بينها، للتوصل إلى تفاهم واتفاق على تجاوز العقبات والمصاعب التي تعترض سبيل العملية السياسية في البلد.

“المعارك والمواجهات في أوكراينا وآثارها وتداعياتها، شكلت محوراً آخر للاجتماع، عبر خلاله الجانبان عن الأمل في نهاية قريبة للحرب والصدام”، حسب البيان.

وفي محور آخر من الاجتماع، بحث الطرفان آخر التطورات في المنطقة بصورة عامة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.

وامس الثلاثاء، اجتمع الرئيس مسعود بارزاني مع السفير الروسي كوتراشيف، وأعرب للسفير عن مخاوفه بشأن مستقبل الشعب الكوردي في سوريا.

وقال الرئيس بارزاني للسفير الروسي إن “حقوق الكورد في سوريا يجب أن تكون مضمونة في الدستور ولا يجوز تجاهلها”.