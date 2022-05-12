إيلون ماسك يعتزم إعادة ترامب إلى تويتر: “كان قراراً غبياً”

أعلن رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك ، الذي أتمّ صفقة شراء “ تويتر ” مقابل 44 مليار دولار، أنه سيلغي حظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الموقع.

ووصف ماسك حظر الرئيس ترامب في “تويتر” بـ”الخاطئ”، مضيفاً: “كان قراراً غبياً من الناحية الأخلاقية”، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وقال ماسك: “أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر دونالد ترامب”، مشدداً على أنّه يريد “الترويج لحرية التعبير في منصة تويتر“.

وأشار إلى أنّ “الحظر يجب أن يكون نادراً، وبشكلٍ استثنائي، وأنّ يخصص بمواجهة الروبوتات وحسابات الاحتيال”.

وحظر موقع “تويتر” الرئيس ترامب في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في 6 كانون الثاني/يناير العام الماضي، مع تحذيرات من “خطر حدوث المزيد من أعمال العنف” في حينها جرّاء تغريداته.