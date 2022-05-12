Posted on by

اتحاد الكرة يوقف دوري الفئات العمرية بسبب الامتحانات

أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، الخميس، أن لجنة المسابقات قررت إيقافَ مُباريات (دوري الشباب والناشئين والأشبال الممتاز – شباب الدرجة الأولى) بسبب الامتحانات.

وذكر الاتحاد في بيان ان “لجنة المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت إيقافَ مُباريات (دوري الشباب والناشئين والأشبال الممتاز – شباب الدرجة الأولى)”.

وتابع ان “الايقاف سيتم ابتداءً من يوم السبت المُوافق 14 أيار ولغاية 26 من الشهر ذاته وذلك لتزامنها مع الامتحاناتِ المدرسيّة لجميع المراحل”.

يذكر ان الامتحانات انطلقت قي عموم محافظات العراق للصفوف المتوسطة والاعدادية. انتهى/ 25 ل

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close