اتحاد الكرة يوقف دوري الفئات العمرية بسبب الامتحانات

أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، الخميس، أن لجنة المسابقات قررت إيقافَ مُباريات (دوري الشباب والناشئين والأشبال الممتاز – شباب الدرجة الأولى) بسبب الامتحانات.

وذكر الاتحاد في بيان ان “لجنة المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت إيقافَ مُباريات (دوري الشباب والناشئين والأشبال الممتاز – شباب الدرجة الأولى)”.

وتابع ان “الايقاف سيتم ابتداءً من يوم السبت المُوافق 14 أيار ولغاية 26 من الشهر ذاته وذلك لتزامنها مع الامتحاناتِ المدرسيّة لجميع المراحل”.

يذكر ان الامتحانات انطلقت قي عموم محافظات العراق للصفوف المتوسطة والاعدادية. انتهى/ 25 ل

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط