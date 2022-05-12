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اتفاق عراقي – قطري على توريد مليون و 500 ألف طن من الغاز

اتفاق عراقي - قطري على توريد مليون و 500 ألف طن من الغاز

 بغداد: شذى الجنابي
كشفت وزارة الكهرباء عن الاتفاق مع الجانب القطري على توريد مليون و500 ألف طن من الغاز سنوياً للمساهمة في سد العجز، إلى جانب اتخاذ إجراءات سريعة لاستيرادها.
بالمقابل، أعلنت الوزارة أنَّ مقدار العجز في الكهرباء خلال الصيف الحالي يبلغ 10 آلاف ميغاواط.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد موسى العبادي : إنَّ “العراق لديه رغبة بتوريد الغاز القطري لسدّ النقص الحاصل في الغاز اللازم لتشغيل المحطات سواء المورد أو الوطني”.
وأشار إلى “الاتفاق مع الجانب القطري على توريد الغاز بكمية مليون ونصف المليون طن سنوياً، لكنها تحتاج من العراق إلى اتخاذ إجراءات سريعة وأمور لوجستية كتجهيز الموانئ وإنشاء منصات للغاز المسال وتجهيز شبكة أنابيب لنقله من الموانئ إلى محطات الكهرباء”.
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