استهداف منزل مراسل صحفي بالرصاص في البصرة

11/5/2022استهدف مسلحون مجهولون منزل مراسل قناة الأيام في البصرة كاظم الحاوي رميا بالرصاص، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد الحاوي في اتصال هاتفي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أنه كان واسرته داخل المنزل، لحظة استهداف مسلحين مجهولين برشقة من سلاح كلاشنكوف منزله فجر اليوم الأربعاء، ما أثار الذعر بين أفراد أسرته. واطلعت الجمعية على مقطع فيديو التقطته كاميرا منزل الصحفي، يظهر لحظة استهداف مسلحين اثنين، يستقلان دراجة نارية، منزل المراسل بعيارات نارية.

وعبر الصحفي للجمعية عن مخاوفه بعد وقوع الحادث، نافيا أن تكون له اية عداوات مع جهات مسلحة او سياسية او عشائرية، أو أية خلافات شخصية مع اي احد.

وإذ تتمنى جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق السلامة للزميل وأسرته، فإنها تؤشر تكرار أسلوب استهداف منازل الصحفيين وأصحاب الرأي بذات الطريقة الهمجية، وبث الرعب في نفوس عوائلهم وأطفالهم، لا سيما وان عدد من الصحفيين ممن تعرضوا لمثل هكذا حوادث اضطروا الى ترك منازلهم بصمت. كما تعد الجمعية الاستهداف مؤشرا خطيرا لتدني فضاء حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد، وتطالب الأجهزة الأمنية المختصة في البصرة بفتح تحقيق بالحادثة على الفور، ومعرفة ملابسات الحادث، وإنهاء مسلسل المظاهر المسلحة، والامتثال للدستور

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