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الحزب الشيوعي يدين اغتيال أبو عاقلة

تلقينا بغضب واستنكار خبر جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة  الاربعاء، على يد قناصي قوات الاحتلال في الضفة الغربية، فيما كانت تغطي وقائع العدوان الوحشي على جنين في الضفة الغربية.

وأننا اذ نشجب هذه الجريمة النكراء، التي تشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم اليومية المقترفة بحق الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، نطالب بإدانة دولية صارمة لها، تضع حدا للعدوان المستمر لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه في الضفة المحتلة.

كما نؤكد تضامننا غير المحدود مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد سلطة الاحتلال، ولإسقاط سياسة الابارتايد العنصرية المقيتة التي تمارسها حكومة تل ابيب ضده.

مجدا للشهيدة شيرين أبو عاقلة

والنصر للشعب الفلسطيني في كفاحه المتفاني من أجل الحقوق المشروعة الثابتة، وأولها حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرض وطنه، وعاصمتها القدس.

لجنة الاعلام المركزي

الحزب الشيوعي العراقي

بغداد 11 ايار

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