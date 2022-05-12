العبادي : اذا وصلت الأطراف السياسية لطريق مسدود يجب إعادة الانتخابات

أكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، على ضرورة توافق الكتل لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، وأن تكون مصلحة المواطن في الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن استمرار الانسداد يحتم إعادة الانتخابات في البلاد.



وقال العبادي، الأربعاء (11 أيار 2022)، لشبكة رووداو الإعلامية إنه من الممكن تحقيق التوافق بين القوى السياسية وإعادة العراق إلى المسار الصحيح من خلال “جمعهم على وثيقة سياسية ليتفقوا حولها”.

وأضاف أن الأولوية هي توفير الخدمات في البلاد، وتأمين فرص العمل، وأن تكون مصلحة المواطن في البداية.

وفي السياق تحدث العبادي عن التحالفات السياسية قائلاً: “توجد في الوقت الحالي تحالفات سياسية ليست على ضوء برامج سياسية متفق عليها هي فقط لتحقيق الأكثرية بالأعداد، ليستولوا على الدولة، وهذه ليست طريقة لحكم البلد، فأحزاب الأكثرية في أوروبا تكون عبارة عن حزب ذي رؤية وتوجه واحد وبرنامج ينفذه لخدمة الناس”.

وشدد رئيس ائتلاف النصر على ضرورة أن تتنازل الكتل لتحقيق التفاهم فيما بينهم، مع ضرورة ان تكون مصالحهم بالدرجة الثالثة بعد الوطن والمواطن.

وعن الفترة المحددة لاستمرار حكومة الكاظمي قال إن “الدستور لا يحدد مدة، لكن بحسب المنطق اذا وصلوا إلى طريق مسدود فيجب إعادة الانتخابات، ولكن هل سيشارك المواطنون بأعداد كبيرة؟”.

ويعاني العراق من انسداد سياسي اعقب انتخابات تشرين الاول 2021 المبكرة، فما تزال البلاد دون حكومة واقرار موازنة لتسيير امورها وادارة دفتها.

يذكر أن الثلث المعطل في مجلس النواب (الاطار التنسيقي، الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعض المستقلين) حال دون انتخاب رئيس للجمهورية.

وعقب مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاطار التنسقي بتشكيل الحكومة، والتي لم ينجح فيها الاخير، دعا الصدر جميع النواب المستقلين للالتحاق بالكتلة الأكبر لتشكيل حكومة مستقلة خلال 15 يوماً.

وكان قد أكد رئيس الكتلة الصدرية النيابية، حسن العذاري، الإثنين (9 أيار 2022)، أن الرد جاء من بعض المستقلين برفض مبادرة الصدر، مشيرا الى ان تحالفهم “ماض بالإصلاح”.

وقال العذاري في تغريدة أنه “بعد ان اثبتنا اننا غير متمسكين بالسلطة واعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء جاء الرد من بعضهم بالرفض”.

ولفت الى أن كتلته ماضية بـ “الاصلاح”، مضيفاً: “وما صراعنا السياسي الا صراعا من اجل الاصلاح لا من اجل تقاسم مغانم السلطة”.

واعتبر العذاري أن “من اهم بوادر الاصلاح” لديهم “مطالبتنا التي لا تزول بتشكيل حكومة اغلبية وطنية”.

وسبق بينا الكتلة الصدرية، إعلان تحالف من اجل الشعب (حركة امتداد، الجيل الجديد) دعمه لأي جهة مستقلة تشكل الحكومة وفقا لعدة شروط، دون المشاركة فيها.

واشترط التحالف في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية الإثنين، (9 أيار 2022) على المرشح الذي يتبنى تشكيل الحكومة ان يكون هو وكابينته الوزارية عراقيين وليسوا من مزدوجي الجنسية، مضيفا ان يقدم برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات الشعب العراقي.

ومن ضمن شروط التحالف ايضا ان لايكون المرشح وحكومته المرتقبة من المشاركين في احزاب السلطة، وفقا للمؤتمر الصحفي، الذي أشار الى وجوب تعهد الكتل السياسية جميعها والنواب المستقلين بعدم التدخل وفرض الارادات في تشكيل الحكومة وقراراتها.