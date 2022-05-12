Posted on by

العراق.. مقتل 8 عناصر من داعش بضربة جوية في الموصل

مقاتلات عراقية (واع)

طائرات عراقية من طراز إف 16 نفذت ضربات جوية مدمرة لكهف تابع لداعش مما أسفر عن مقتل عناصر بداخله

أعلنت وزارة الدفاع العراقية،  الأربعاء، مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية في مدينة الموصل شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الدفاع قولها في بيان إن طائرات عراقية من طراز إف 16 وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت ضربات جوية مدمرة لكهف تابع لداعش مما أسفر عن مقتل عناصر بداخله.

والسبت الماضي، شدد رئيسا الجمهورية والوزراء العراقيين برهم صالح ومصطفى الكاظمي على قطع الطريق أمام محاولات داعش استهداف أمن العراقيين.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان إن “صالح والكاظمي بحثا مجمل الأوضاع العامة في البلد، وتم التأكيد على أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام”.

وأضافت: “كما جرى التأكيد على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية، والتركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في حياة حرّة كريمة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close