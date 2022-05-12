العمل العراقي يدعو البرلمان الى تجريم التطبيع مع اسرائيل بعد ايغال الاحتلال بدماء الشعب الفلسطيني

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي الأربعاء المصادف ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ بيانا على خلفية ايغال الاحتلال الاسرائيلي المجرم بحق الشعب الفلسطيني الاعزل ، ومما جاء فيه:

مرة اخرى يعاود الاحتلال الاسرائيلي الغاشم جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة وجنين وباقي الاراضي المحتلة ، حيث انتقلت الى الرفيق الاعلى اليوم مراسلة قناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة شهيدة مضرجة بدمائها الزكية عندما كانت تمارس عملها الصحفي في نقل حقيقة جرائم الاحتلال.

وأضاف البيان: ان سياسة تكميم الافواه والبطش التي يمارسها الاحتلال لن تثني ابناء الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقهم المشروعة في طرد هذا الكيان الغاضب والحفاظ على مقدساتهم.

وختم البيان: ان جرائم الاحتلال المتكررة والمفضوحة تعري كل يوم دعاة التطبيع ، لذا ندعو وبثقة البرلمان العراقي الى تشريع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل بسرعة وعلى عجل حتى يقطع الطريق على من يفكر بهذا الامر وليكن وقفة إنسانية حرة مع الشعب المحتل وصرخة مدوية بوجه الاحتلال وكل من يتستر على جرائمه.

المكتب الاعلامي

١١ / ٥ / ٢٠٢٢

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط