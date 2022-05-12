الموسوي: الحكومة تجاهلت اخطر ملفين في العراق

اكدت عضو تحالف الفتح النائب انتصار الموسوي، الخميس، ان التخبط عنوان سياسة الحكومة حيث تجاهلت ملفات خطرة وحيوية في ذات الوقت.

وقالت الموسوي في حديث ان “حكومة تصريف الاعمال هو الوصف القانوني لحكومة الكاظمي وبالتالي عليها مسؤوليات وواجبات محددة لكنها للاسف تمارس تخبط في ملفات امنية واقتصادية وسياسية على نحو زاد من تعقيدات المشهد العراقي”.

واضافت ان “الاعتداءات التركية في شمال البلاد خطير جدا وكان على الاحرى بالحكومة ان يكون لها موقف واضح من تجاوز يمس امن وسيادة الوطن، بالاضافة الى وجود القوات الامريكية ملف اخر غض النظر عنه من قبل الحكومة يثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وان مجلس النواب اصدر قرار رسمي باخراجها والكرة الان في ملعب الحكومة لتنفيذه باعتباره الجهة المسؤولة”.

واقرت الموسوي، بان فشل الحكومة في كل الملفات حقيقة لايختلف عليها اثنين في العراق وهي كانت مسؤولة عن ازمات عدة خلال الاشهر الماضية”.

وتنتقد اغلب القوى السياسية حكومة الكاظمي بسبب الاخطاء الكبيرة التي مارستها في ملفات حيوية ومهمة على الصعيد الامني والاقتصادي والسياسي”.انتهى 25 ف

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