بالصور: إيطاليا تتولى قيادة بعثة حلف الشمال الأطلسي في العراق

إيهاب مقبل

تولى الجنرال الإيطالي «جيوفاني يانوتشي» رسميًا قيادة بعثة حلف الشمال الأطلسي «الناتو» في العراق، وذلك خلفًا للجنرال الدنماركي «مايكل لوليسجارد»، والذي قادَ البعثة في العراق منذ السادس من مايو أيار العام الماضي.

وتسلمَ الجنرال «جيوفاني يانوتشي» مُهمة قيادة بعثة الحلف في العراق، وذلك في حفل لـ«تغيير القيادة» أقيمَ في المنطقة الخضراء ببغداد أول أمس الثلاثاء.

ورحبَ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «جيوفاني يانوتشي» بالجنرال «جيوفاني يانوتشي» لتوليه قيادة البعثة في العراق، والبالغ عددها نحو 4000 فرد.

وبحسب الموقع الرسمي لحلف الشمال الأطلسي، فإن المهمة الرئيسية لبعثة الحلف في العراق، هي «مواجهة جميع التحديات التي تواجه المنطقة الأوروبية الأطلسية، من أي اتجاه، من خلال نهج 360 درجة للأمن».

وبالتزامن مع الحرب الروسية في أوكرانيا، توقع الموقع الرسمي للقوات المسلحة السويدية، بزيادة عدد الأفراد السويديين العاملين ضمن بعثة الناتو في العراق، وفقًا لـ«خطط توسيع بعثة الحلف في العراق خلال العام الحالي 2022».

وتصف روسيا عادةً حلف الشمال الأطلسي بـ«الحلف الحربي»، وتعتبره استفزازًا خطيرًا لتطويقها بسبب المساحة الهائلة التي تشكلها روسيا والتي تبلغ إلى المحيط الهادئ.

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انتهى

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