تصريح صحفي حول اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين ابو عاقلة

تعقيبا على اغتيال الشهيدة شيرين ابوعاقلة، صرح المهندس محمد عبد السلام رئيس شبكة المنظمات الفلسطينية الامريكية بما يلي:

تدين وبشدة، شبكة المنظمات الفلسطينية الامريكية ، مقتل الصحفية الفلسطينية الامريكية شيرين ابو عاقلة بدم بارد، على يد

قوات الاحتلال الصهيوني اليوم على مداخل مخيم جنين، بالرغم من العلامات الصحفية الواضحة التي ترتديها، وهي تؤدي واجبها الصحفي في نقل الحقيقة للعالم عن وحشية الاحتلال.

اننا ونحن نتقدم بأحر التعازي والمواسة لعائلة الشهيدة واسرة قناة الجزيرة وشعبنا الفلسطيني، فأننا نطالب الادارة الامريكية بالمطالبة بتقديم مرتكبي هذة الجريمة النكراء للعدالة امام المحاكم الامريكية، كون الشهيدة مواطنة امريكية. فنحن لا نثق بالمحاكم الصهيونية التي ليس فيها عدل ولا تعاقب المجرمين الصهاينة بقتلهم الفلسطينيين.

والشهيدة التي التحقت بقناة الجزيرة عام ٩٩٧١ واصبحت ايقونة على شاشة الجزيرة وهي تنقل بشكل مباشر من الميدان اخبار الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تغادرنا اليوم وقلوبنا يعتصرها الالم على فقدان احد المع الصحفيين الفلسطينيين. خلفت الشهيدة ورائها ارثا صحفيا مرموقا ومدرسة صحافية للاجيال القادمة من الصحفيين الفلسطينيين.

للشهيدة الرحمة، والمجد والخلود، ولروحها السكينة والسلام وجنان الخلد.

شبكة المنظمات الفلسطينية الامريكية

11/5/2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط