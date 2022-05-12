تكنولوجيا.. ساعة “بيكسل” الجديدة.. مزايا “فيت بيت” و”غوغل” في جهاز واحد

أعلنت شركة “غوغل” عن ساعة “بيكسل” الذكية، الخميس، بتطبيقات عديدة مألوفة لدى المستخدمين.

وتحوي الساعة التي تتضمن دمجا مع مزايا “فيت بيت” (Fitbit) تطبيقات “خرائط غوغل”، بالإضافة إلى مساعدة غوغل الرقمية و”غوغل هوم” و”محفظة غوغل”، وفقا لموقع “ذا فيرج“.

وتتضمن مزايا الساعة أيضا تحديثا لنظام تشغيل “Watch OS”، والذي سيضم خدمة طلب النجدة من الخدمات المتوفرة أو الاتصال بصديق أو فرد من العائلة عند الحالات الطارئة.

وسيتاح للمستخدم من خلال دمج مزايا “فيت بيت” تتبع نبضات القلب والنوم والأنشطة الجسدية من خلال خاصية “Active Zone Minutes”.

وذكر الموقع المتخصص في تغطية أخبار التكنولوجيا أن دمج “فيت بيت”، يعد أهم تعاون بين الشركتين منذ أن اشترتها “غوغل” مقابل 2.1 مليار دولار، وكانت ساعات “فيت بيت” قد شهدت إضافة مزايا بسيطة، مثل إضافة مساعدة “غوغل” الرقمية إلى منتجي “Fitbit Versa 3″ و”Sense”.

وأشار نائب رئيس قسم الأجهزة والخدمات في “غوغل”، ريك أوستيرلوه، إلى أن دمج “فيت بيت” في الساعة الجديدة سيوفر تجربة واسعة، لمن اعتاد على خدماتها، إذ سيتمكن مستخدمو “فيت بيت” من دمج بياناتهم في حساباتهم السابقة مع “بيكسل ووتش”.

وفيما يخص البيانات، أعاد أوستيرلوه التأكيد على بقائها منفصلة عن “غوغل”، وذلك بسبب الوعود التي قطعتها الشركة للمشرّعين خلال صفقة الاستحواذ على “فيت بيت”.

ورغم أن فريق “فيت بيت” يعمل بجد مع “غوغل” لتطوير ساعة “بيكسل”، إلا أن أوستيرلوه كشف أن الفريق يعمل على ساعة ذكية خاصة به.

ولم تتوفر لدى الموقع الكثير من التفاصيل حول الساعة الجديدة.

ففيما يخص السعر، ذكرت “غوغل” أن “بيكسل ووتش” ستكون “منتجا بسعر مميز”.

ورجح “ذا فيرج” إلى وجود عقبة محتملة، وهي أن “بيكسل ووتش” ستتطلب الاتصال بهاتف يعمل بنظام “Android 8.0” أو أحدث، كما ستحتاج إلى حساب “غوغل”، وبالتالي فإنها مثل “Samsung Galaxy Watch 4″، لن تكون متوافقة مع هواتف “آيفون” كما كان عليه الحال في ساعات “بيكسل ووتش” السابقة.

كما أن الشركة لم توضح مواصفات الساعة، بما في ذلك الشريحة التي ستعمل بها أو ما إن كانت ستأتي بأحجام أو ألوان مختلفة، وتقول الشركة إنه سيتم نشر هذه التفاصيل في الأشهر المقبلة.