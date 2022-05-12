د.نوفل ابو رغيف ,مهرجان الايام الرومانية في تونس يمثل عاملاً مشتركاً يوحدنا ونلتقي عنده لنقول ان العرب أمة مثقفة

سعد محمد الكعبي, تونس

قال د. نوفل ابو رغيف الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار إن للثقافــة و المثقف العربــي دوراً مهماً في تعزيز العلاقات وتطويرها وتنميتـها و تعدد الهويات المشاركة في مهرجان الايام الرومانية من الجزائر ليبيا السعودية تونس العراق مصر تنتهي جميعها عند مصب الهوية العربية, فانا اعرب عن سعادتي الغامرة لتواجدي هنا مع الاشقاء التونسيين بهذا المهرجان النوعي وابارك لاهالي سبيطلة واهالي القصريين ولاهالي تونس عموماً إقامة هذا المحفل الثقافي الابداعي المميز,جاء ذلك خلال انطلاق مهرجان الأيام الرومانية ,في تونس بنسخته الثالثة الذي انطلقت فعالياته,للمدة من11 لغاية 12/ مايو الجاري، بحضور عربي من تونس والمغرب والجزائر والسعودية .

واكد أبو رغيف: ان مهرجان الايام الرومانية هي رسائل سلام ومحبة تقول للعالم كله تونس لاتزال تتنفس الثقافة و الابداع و هذا التنوع من الحضور والوفود المشاركة انما هو يمثل عاملاً مشتركاً يوحدنا ونلتقي عنده لنقول ان العرب أمة مثقفة وان تونس تستحق هذا الزهو وهذا العطاء,مضيفا ,شهدنا الاستعدادات التي تقوم بها الجهات المنظمة لهذا المهرجان في الموقع الاثاري بمدينة سبيطلة. وهي جديرة بالاشادة والاحترام والتقدير,و شعرنا بزهو ونحن نكتشف هذه المعالم الاثارية وإن نكون بين تفاصيلها , والعديد من الفعاليات الثقافية الغنائية الفلكلورية المتنوعة تشعرنا بثقة عاليه ان الثقافة و الجمال هما اللذان ينتصران في النهاية, رغم الظروف القاسية التي شهدتها تونس الخضراء سياسياً وظروف داعش وماسبقها وما تلاها. لكن ابناء تونس مصرون على الحياة وهم جديرون بهذا الجمال.

مشددا في الوقت نفسه على ان بغداد حاضنة للثقافة العربية بمختلف انساقها ومستوياتها وهوياتها,و: فالشعر التونسي يذكرنا باجواء واروقة مهرجان المربد في العراق الحافل بتنوع الانساق ان هذا التلاقح الثقافي ومن شأنه ان يعمق ويعزز الأواصر المعهودة والمنشودة بين البلدين, رغم ان العلاقات العراقية التونسية سياسياً ودبلوماسياً هـــــي علاقة متينة مميزة.

وختم ابو رغيف كلمته بالقول : بعد ختام أيام المهرجان سنعود وفي جعبتنا العديد من المشاريع والمقترحات والافكار التي سنناقشها مع وزارة الثقافة في تونس ونذهب الى تفعيلها في العراق و هذا سيكون اولى الاولويات التي سنشتغل عليها في الافـق القــادم….

من جانها اكدت الشاعرة ضحى_بوترعة رئيسة اتحاد الكتّاب التونسيين بالقصرين ورئيسة جمعية (سنا سفيطلة ان من ضمن اعمال مهرجان الايام الرومانية الدولي الثالث بوزارة الشؤون الثقاففية في تونس ندوة ثقافية بعنوان تحولات الثقافة العربية مع قراءات شعرية مختارة خلال أيام, لضيف الشرف , للشاعر العراقي الكبير الدكتور نوفل ابو رغيف.

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