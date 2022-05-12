رحيل أنيق و معّطر : قصة قصيرة

كانت ليلة طويلة جدا و شاقة جدا تضج بكوابيس مرعبة و خانقة ، ليلة دهماء كأنما فقدت نهايتها المعتادة إلى الابد ، بدون أي أمل في بزوغ فجر آخر و جديد ، ولكن مع ذلك ها هو الصباح قادما وهو يحل بهيئته الرمادية و الكئيبة ، نهض من فراشه وذهب نحو الحمام ليغتسل ، و كان في اثناء ذلك جهّز قهوة التي أخذت نكتها العبقة تملأ أجواء الغرفة ، ثم ارتدى اكثر ثيابه أناقة و تعّطر جيدا كأنه ذاهب لحضور احتفال مهيب ومهم ، واضعا قبعته على رأسه بعناية و اهتمام ، حتى وجدا ضرورة لتعديل و ترتيب بعض من خصلات شعره لتكون أناقته مرضية و كاملة ، ثم فجأة سحب مسدسا من أحد الأدراج و صوبه نحو صدغه ، غامضا عينيه ، كانت ” هي” تراقبه عن كثب مثلما يراقب الأم طفلها وهو يلعب ساهيا ، .. و أطلق الرصاص متوقعا وهجا حارقا و ألما لاسعا في قعر رأسه .. مرت ثوان دون حدوث أي شيء غير عادي : فلا دوي صوت ولا تدفق دماء ولا أي شيء آخر أو استثنائي ملفت..