رغم تقاعده.. طبيب عراقي يجري 480 عملية جراحية مجانا خلال 10 أشهر

رفض طبيب عراقي ترك العمل رغم إحالته على التقاعد، وأجرى 480 عملية جراحية معقدة في الدماغ والحبل الشوكي دون مقابل خلال 10 أشهر.

واحتفت وزارة الصحة العراقية ومستشفى الجملة العصبية في بغداد بالطبيب الاستشاري أنور نوري، وقالت في بيان ” إنه استمر في إجراء العمليات لمرضاه مجانا رغم إحالته على التقاعد بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنسانية لتستمر يداه بملامسة أوجاع مرضاه وتكون بلسما لهم”.

من جانبها، قال مستشفى الجملة العصبية في بغداد في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إن الدكتور نوري “أجرى نحو 480 عملية جراحية معقدة في الدماغ والحبل الشوكي خلال 10 أشهر بعد إحالته على التقاعد وقرر العمل بصفة عقد في المستشفى وإجراء العمليات مجانا”.

وأشار بيان المستشفى إلى أن الطبيب الاستشاري “نجح في فك لغز العديد من أورام الدماغ وإجراء العمليات النادرة والمعقدة على مدار مسيرته المهنية، وأشرف على تخرج وامتحانات طلبة دراسات البورد الطبي في تخصص الجملة العصبية، وقاد العديد من النقاشات العلمية لتطوير مجال الجملة العصبية.

وامتدح نشطاء على مواقع التواصل الطبيب أنور نوري وعمله الإنساني في خدمة وعلاج مرضاه دون مقابل.