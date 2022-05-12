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زفرة شاعر

زفرة شاعر

عمر بلقاضي

***

صوتُ القصائد ها قد بات مَبْحوحَا

والشِّعر يُبذل في الأهواء مسفوحَا

دعوى المحبّة لا صدقٌ ولا أملٌ

قد كدّرت بالهراء القلبَ والرُّوحَا

قلبُ العروبة يَدمَى من مصائبهَا

يذري الدّموع دماءً في الورى بَوْحَا

والحاملون لواءَ الحرفِ في عبثٍ

متى غدا اللّهو في الأرزاء مسموحَا؟

أيألف العشقَ يا للعار ذو حلمٍ

إن كان واقعه في الذُّلِّ مطروحَا

ذو الرّزء يلزمه التّشميرُ مُنتصرا

أو يلزم النّدبَ كلَّ الوقت والنُّوحَا

تبًّا لجيلٍ عديمِ العزِّ ذي رِيبٍ

يُرضيه أن يجدَ الإسلام مَذبوحَا

بل قد يُبيحُ لمن يُرديهِ عفّتهُ

قد يجعل العرضَ منهوبا وممنوحًا

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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