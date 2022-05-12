مسح ميداني مرتقب لمعرفة أعداد الفقراء في العراق

أجرت وزارة التخطيط، مسحاً ميدانياً تجريبياً في 6 محافظات لمعرفة حالات الفقر في العراق، فيما أكدت استعدادها لإجراء مسح شامل قريباً.

وقال الهنداوي، في حديث لـ (المدى)، إن “الجهاز المركزي للإحصاء أجرى مسحاً تجريبياً في بغداد ونينوى والبصرة والأنبار والمثنى وأربيل”.

وبحسب الهنداوي، فإن هذه الخطوة جاءت ضمن استعدادات وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي لتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل في العراق.

وأشار إلى “اختيار منطقة ريفية ومنطقة حضرية من كل محافظة لإجراء المسح، حيث تم اختيار مدينة الصدر كمنطقة حضرية ومنطقة ريفية في جسر ديالى”.

وأضاف الهنداوي، أن “الهدف من هذه التجربة هو اختبار الإمكانات المتوفرة لدى وزارة التخطيط على المستوى التقني والبشري ومن المؤمل أن يبدأ المسح الشامل في شهر تموز المقبل ويستمر لمدة 14 شهراً”.

وأوضح الهنداوي، أن “الهدف من المسح يأتي لتوفير معلومات شاملة عن واقع الفقر في العراق، كما سيوفر المسح مؤشرات عن معدلات التضخم والبطالة ليتسنى بعدها إعداد ستراتيجية خفض الفقر الثالثة في العراق من 2023 إلى 2027”.

ووفقاً للأرقام الرسمية فإن نسبة الفقر في العراق تجاوزت الـ22.5 بالمئة، لكن منظمات دولية وأخرى غير حكومية تتحدث عن نسب أعلى.

وتعاني الأسواق العراقية من ركود ملحوظ بالتزامن مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أسفرت عن رفع أسعار المواد في عموم أنحاء العالم.

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