مسرور بارزاني يبحث مع وفد التحالف الدولي إصلاحات وزارة البيشمركة وأهمية دعمها

تقديم الدعم إلى البيشمركة لمواجهة تهديدات داعش

أربيل – فريد حسن

ديالى ــ سلام الشمري

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، وفداً من قوات التحالف الدولي برئاسة نائب قائد قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كيفن كوبسي. وقال بيان امس انه (وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في الساحة العراقية والمنطقة عموماً، كما جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي.

كذلك تم التشديد على مواصلة تدريب وتقديم الدعم لقوات البيشمركة لمواجهة تهديدات إرهابيي داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى، وحماية الأمن والاستقرار في إقليم كردستان).

من جهة اخر؟ى بعد ان تداولت وسائل إعلام محلية، عن وقوع انفجار لكدس عتاد في معسكر العراق الجديد او أشرف بمحافظة ديالى، أوضح قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، امس، تفاصيل الانفجار الذي سمع صوته المواطنون في المعسكر الذي كان يأوي حركة مجاهدي خلق الايرانية والذي توجد فيه الآن قوات الحشد الشعبي. وقال الموسوي ، إن (ما اشيع عن وقوع انفجار لكدس عتاد في داخل معسكر أشرف، غير صحيح، وإنما تفجير تحت السيطرة، لمخلفات حربية وعبوات كانت مزروعة في بساتين ديالى وتم إخراجها وتفجيرها خارج معسكر أشرف في موقع مسيطر عليه من قبل قوات الحشد الشعبي) . وأضاف الموسوي ، أن (هذه البساتين، ما تزال قوات الحشد الشعبي تعمل على تطهيرها من بقايا داعش الإرهابي، من أجــــل عـــودة الحياة لها). ومن جانب آخر قال مدير مكتب حقوق الإنسان في ديالى صلاح مهدي ، إن (لجنة حكومية معنية بإغلاق ودمج مخيمات النازحين برئاسة نائب محافظ ديالى، باشرت بإجراءات إغلاق مخيم معسكر سعد للنازحين في بعقوبة بعد مرور 5 سنوات على انشاءه) .

منازل مدمرة

وأضاف مهدي، أن (النازحين أمامهم خيارين، أما الانتقال إلى مخيم الوند في خانقين أو الانتقال إلى مناطقهم المحررة وهذا أمر بالغ الصعوبة، لآن منازلهم مدمرة أو البحث عن مأوى أخر، مؤكدا بأن إغلاق المخيم قرار خاطئ وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ونزوح جديد لعشرات الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ).

واكد مهدي، أن (موقف مكتب حقوق الإنسان ثابت في ضرورة التريث ببقاء الأسر لحين صرف التعويضات لإعمار منازلها في مناطقهم المحررة وخلاف ذلك تعني ذهاب الأسر للمجهول ). من جانبه قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي قال ان (حكومة ديالى المحلية اعطت ضوء اخضر بإغلاق مخيم معسكر سعد للنازحين قرب بعقوبة وهو اول مخيم للنازحين يجري اغلاقه بعد احداث حزيران 2014).

واضاف الحيالي ،ان ( المخيم والذي يضم حاليا اكثر من 150 اسرة نازحة جرى التريث بإغلاق المخيم لأشهر طويلة بسبب تداعيات جائحة كورونا) .

وأوضح الحيالي ، أن (الاسر امامها خياريين الاول الانتقال الى مخيمات الوند في خانقين او الانتقال الى مناطقهم المحررة او اي مأوى اخر) ، لافتا الى ان (عملية الاغلاق تجري من خلال لجنة حكومة فيها ممثلين من عدة دوائر) .

وفي سياق آخر قال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي ان (الخطة الزراعية للموسم الشتوي في ديالى بلغت535820 دونم حدد منها498368 دونم لمحصول الحنطة و33420 دونم للشعي4032 دونم لبقية المحاصيل الزراعية الاخرى). واضاف المندلاوي، ان (الخطة الشتوية للموسم الشتوي هي اقل من الموسم الماضي بنحو 200 الف دونم بسبب الوضع المائي) ، مؤكدا أن (الخطة تعتمد بالأساس على الخزين المائي المتوفر في السدود الارواائية ومدى قدرته على تامين السقي بالإضافة الى محطات الاسالة والتي تعتبر امر بالغ الاهمية).

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