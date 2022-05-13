أنصار العمال الكردستاني يهاجمون القنصلية التركية في باريس

وأفادت مصادر دبلوماسية، بحسب وكالة “ الأناضول “، بأن مجهولين ألقوا ألعابا نارية على مبنى القنصلية في 12 مايو/أيار الجاري”.

وأشارت إلى أن الاعتداء ألحق أضرارا بنافذة المبنى وجدارها الخارجي، لافتة إلى أن “السلطات الفرنسية المعنية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابساته”.

وكشفت المصادر أنها حصلت على معلومات تفيد بأن “عناصر مرتبطة بتنظيم “بي كا كا” الإرهابي قد تبنت الاعتداء المذكور”.

على الأثر، استدعت وزارة الخارجية التركية، مستشار السفارة الفرنسية في أنقرة.