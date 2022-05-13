السيد الغانمي يشرف على تسجيل 74 أسرة عائدة لقرى الوقف بديالى والتحرك لتأهيل مناطقهم

واصل وزير الهجرة والمهجرين وكالة، السيد عثمان الغانمي، متابعة أحوال النازحين وتسهيل حركة عودة النازحين الطوعية، وتوفير البيئة المناسبة لحياة كريمة لهم.

حيث وجه سيادته فرع الوزارة في محافظة ديالى،بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة لاستقبال ، 74 أسرة عائدة إلى قرية أبو كرمة التابعة لقرى الوقف، إذ تم تدقيق ملفاتهم وقبول المستوفي منهم لضوابط التسجيل وتوجيه الأسر المتبقية لاكمال معاملاتهم لتسجيلهم باسرع وقت.

كما تمت مناقشة سبل التعاون في تأهيل البنى التحتية لقرى الوقف، لإنشاء شبكات ماء، وصيانة شبكات الكهرباء، وترميم المدارس المهدمة، مع السادة مسؤولي مكاتب منظمات الدولية العاملة في العراق لتشجيع الأسر على العودة.

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