انطلاق المراحل الأولى لخط كهرباء الأردن – الرطبة – القائم

بغداد: عمر عبد اللطيف

أعلن قائممقام قضاء الرطبة في محافظة الأنبار عماد الدليمي، انطلاق المراحل الأولى من خط كهرباء الأردن ـ الرطبة ـ القائم خلال العام الحالي.

وقال الدليمي: إنه “تمَّ الانتهاء من إنشاء الموقع الرئيس للشركة المنفذة، وبانتظار وصول المواد الأولية لهذا المشروع من الحديد والأعمدة والأسلاك إلى الموانئ قريباً”، مشيراً إلى أنَّ المشروع “سيغذي المدينة بالطاقة عبر التيار الوطني لأول مرة، فضلاً عن وجود عمل للتحول إلى الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة الشمسية في القضاء لتجهيز الدوائر المدنية المختلفة والمشاريع”.

وأضاف الدليمي، في حديث أنَّ “القضاء ومنذ تحريره يشهد حملة واسعة للإعمار والبناء خاصة تأهيل الطرق والجسور وإعادة بناء الدوائر الحكومية، كالزراعة والبلدية وبناية القائممقامية ومركز الشرطة والبطاقة الوطنية والمرور، إضافة إلى فتح المغلقة منها مثل التسجيل العقاري والجنسية والكاتب العدل”.

وتابع قائممقام الرطبة أنَّ “القضاء يشهد مشاريع أخرى في الطرق الحولية المستحدثة في محيط القضاء الشمالي والذي يتضمن جسور وادي حوران”، مضيفاً بالقول: إنَّ “العمل جارٍ على تأهيل طرق ومجاري كل أحياء المدينة كالميثاق القديم والجديد والحارة القديمة والجديدة والمطار والانتصار وعذاري والحي العسكري وأحياء غرب الوادي والكرابلة وشارع الزيتون الحيوي”.

تحرير: علي عبد الخالق

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