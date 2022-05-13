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بالصورة- نيللي كريم تستعيد ذكرياتها بـ “فاتن أمل حربي”

نشرت الممثلة المصرية نيللي كريم صورة جديدة على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مستخدمةً خاصية القصص القصيرة.

إليسا تتعرض لوابل من الإنتقادات بسبب أغنيتها مع سعد لمجرد

حيث إستعادت ذكريات مشاركتها بمسلسل ” فاتن أمل حربي ” التي خاضت به السباق الرمضاني الفائت.

الجدير ذكره ان نيللي جسدت شخصية “فاتن” طليقة “سيف” الذي جسد دوره شريف سلامة وويحاكي المسلسل قضية المرأة المطلقة وما تعانيه من المجتمع وطليقها، من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج وإخراج جمال العدل.

العمل من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني.

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