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تحذير إلى سكان النجف من انقطاع المياه

نوهت مديرية ماء النجف الاشرف، اليوم الجمعة، إلى ضعف أو انقطاع الماء في بعض مناطق المحافظة.

وقالت المديرية في بيان  “خللاً مفاجئاً أصاب الطاقة الكهربائية المغذية لمشروع ماء النجف المركزي وجاري العمل على صيانتها من قبل دائرة توزيع كهرباء المحافظة”.

وأضافت، أن “المشروع الان يعمل بنصف طاقته الانتاجية على مولدات الطاقة الكهربائية منذ الساعة الرابعة عصراً حيث يتوقع ان تتأثر مركز محافظة النجف الاشرف وجزء من الاحياء الشمالية والجنوبية بضعف او انقطاع الماء في بعض الاحيان لحين اكمال عملية الصيانة راجين تعاونكم معنا واخذ التدابير اللازمة لذلك”.

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