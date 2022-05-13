تفاصيل استشهاد لواءى شرطة فى الطريق الصحراوى بأسوان.. مساعدا وزير الداخلية استشهدا خلال مطاردة مستريح مواشى.. وعشرات البلاغات ضد “البنك” بعد استيلائه على ملايين الجنيهات.. فيديو وصور

وتقدم عدد من المواطنين بعشرات البلاغات إلى مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، تفيد باختفاء مستريح فى تجارة المواشى بعد تأخره فى سداد مستحقات أصحاب رؤوس المواشى وتجار العجول بنطاق مدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بعد تعاملهم بنظام “الوعدة”، وتأخره فى السداد لمدة 21 يوما مقابل الحصول على مبلغ إضافى من سعر السلعة أو رأس الماشية.

فى الوقت الذى لم تصدر فيه وزارة الداخلية ومديرية أمن أسوان، أى بيانات رسمية تفيد بالقبض على مستريح المواشى أو حصر المبالغ المالية التى تحصل عليها.

وعن قصة المستريح التى بدأت قبل شهور وانتعشت تجارته فى الفترة الأخيرة، ظهر اسم “البنك” فى محافظة أسوان والمحافظات الأخرى المجاورة بعد حصوله على ملايين الجنيهات من ضحاياه الذين راودهم حلم الثراء السريع، ما ساعده على حبكة عمليات النصب على الضحايا دون أى عناء بإقناعهم عن طريق مندوبين تابعين له بشراء المواشى بسعر أعلى من سعرها الحقيقى فى مدة زمنية محددة لا تتعدى الـ21 يوما لسداد قيمة المبلغ، فيما يعرف بنظام الوعدة، ما استقطب المئات من الضحايا الطامعين فى الربح السريع.

بدأت القصة بقيام أحد الأشخاص الملقب بمستريح المواشي فى المعمارية بقرية البصلية بحرى بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان والذى كان يعمل سائق توك توك، وبعد عودته من الإسكندرية ذاع صيته في شراء المواشى بأسعار مرتفعة عن سعرها الأصلى بنظام الوعدة، والذى حصل على ملايين الجنيهات من ضحاياه الذين تسابقوا في بيع المواشي له بعد وعده لهم بالتسديد بعد 21 يوما، لكنهم طالبوا المستريح بتسليم وعدتهم وهنا بدأ يخل بوعوده لهم ويمد في فترة السداد.

وقال أحد ضحايا المستريح إنه باع عدد من رؤوس الماشية وثمنها الحقيقي 100 ألف جنيه بنظام الوعدة بسعر 300 ألف جنيه بعد فترة 21 يوما، وبعد انقضاء المدة المحددة أخذ المستريح فى المماطلة ومد الفترة مرة أخرى حتى تعدت الـ45 يوما دون الحصول على مستحقاته المالية.

وأشار أحد الشهود العيان إلى أن المستريح بدأ في بث فيديوهات على صفحته على موقع الفيس بوك لطمأنة الأهالى، حيث كان آخر موعد للوعدة وسداد المبالغ المالية لأصحابها هو مساء أمس الثلاثاء، لكن فوجئ الضحايا باختفاء المستريح وعدم تواجده فى المزارع الخاصة به كعادته، والذى أثار حفيظة الضحايا بعد انتشار خبر اختفائه، ما أدى إلى تجمهر المئات منهم أمام المزرعة الخاصة به مطالبين استرداد المبالغ الأساسية وليست التى تم الاتفاق عليها بنظام الوعدة.

وفى السياق ذاته انتشرت القوات الأمنية فى محيط مزرعة المستريح للسيطرة ومنع حدوث أعمال شغب أو أى اشتباكات بين الأهالى، وفرضت السيطرة الأمنية على المكان.

ومن جانبه قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حفاظا علي الثروة الحيوانية حظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر، ومنع دخولها بدون تحصين، مع ذبح المضبوطات المخالفة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

ولمواجهة ظاهرة احتكار رؤوس الماشية وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان تمت إزالة 9 حظائر كبيرة بمساحة 10 آلاف م2 بالظهير الصحراوى لقرية البصيلية بإدفو، حيث تمت إزالة التعديات التى قام بها عدد من بعض التجار المخالفين بإحتكار عدد كبير من رؤوس الماشية بما يؤثر على الثروة الحيوانية، وبالتالى أسعار اللحوم بمجابهة هذه الظاهرة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، وأيضاً الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة كمال حلمى بالتعاون مع مديرية أمن أسوان بإشراف من اللواء أيمن خلاف، واللواء حسام أبو زامل مساعدى مدير الأمن حملة مكبرة لإزالة 9 حظائر كبيرة بالظهير الصحراوى لقرية البصيلية بحرى بنجع السايح على مساحة تصل لحوالى 10 ألاف م2 منهم عدد 2 حظيرة تضم المئات من رؤوس الماشية، تم التحفظ عليها.

وأكد محافظ أسوان أن هناك تنسيقا مع مديرية الأمن بقيادة اللواء هشام سليم لمواجهة هذه الظاهرة بكل حسم، سواء بإزالة أى حظائر أو مبانى لتجميع رؤوس الماشية أو بتفعيل قرار المحافظ بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة، وكذا حظر دخولها بدون ترقيم بحيث يكون لها بطاقة ورقية مدون عليها الرقم المسجل لها، والتحصينات التى تلقاها الحيوان، وخاصة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية.