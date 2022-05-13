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رئيس حزب الحل جمال الكربولي يعزّي بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

تقدم رئيس حزب الحل جمال الكربولي بالتعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الكربولي في بيان “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ (خليفة بن زايد آل نهيان ) “.

وأضاف “إذ أتقدم، أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وكوادر حزب الحل الى اشقائنا في دولة الامارات العربية المتحدة وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، بخالص التعازي وأصدق المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلين الله جل في علاه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وجعل الله أعماله التي كرسها في خدمة شعبه وأمته العربية نوراً له وأجراً ثابتاً، وأن يلهم قيادة وشعب الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء”.

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