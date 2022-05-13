عالرمانيه والرايه البيضه يا يما فلسطينيه جديد الفنان ماهر العتيلي

الفنان ماهر العتيلي يحافظ على إحياء الأغنية التراثية الفلسطينية

هنا القدس عاصمة فلسطين الأبدية 2022

يحرص الفنان ماهر العتيلي على الحافظ على أحياء الأغنية التراثية الفلسطينية ، إذ قام بإعادة غناء الكثير من الأعمال الغنائية التراثية ، وفق توزيع موسيقي جديد يحافظ على أصالتها ويجعلها مسايرة للعصر الحالي، ونظراً لما تميزت في الجانب الجمالي والإبداعي ، تركت هذه الأغاني بصماتها ، لكونها تعنى بموروث الناس وعاداتهم وتقاليدهم .

عالرمانيه : مستلهمة من التراث الشعبي الفلسطيني غناء الفنان ماهر العتيلي ، وتوزيع موسيقي و مكس و ماستر محمد القيسي ، وتم تسجيل العمل في استديو ميوزك ساوند ، و صولو يرغول اشرف أبو الليل ، والشكر لحارس التراث الفلسطيني الفنان القدير موسى الحافظ والفنان عبدالفتاح السوياني ، فيما قام بتصوير وتصميم الفيديو علي الطائي .

وتقول كلماتها :

عالرمانيه عالرمانيه عالرمانيه عالرمانيه

والرايه البيضه يا يما فلسطينيه

طالع عالجبال جاي من الجبال

والقلب ميال يا يمه لجل البنيه

وتضمن العمل الجديد ايضا أغنية يا مليحة التي تتغنى بمدينة أريحا وجاء مطلعها :

يا مليحه ورد و ريحه ع أريحا حبي راح

ليش اتروحي و انتي روحي وزاد جروحي وكيف أرتاح

وأكد الفنان ماهر العتيلي على أهمية وضرورة استمراره والتذكير به لكون المحافظة على الأغنية التراثية واجب وطني ، والعمل على تجديدها بهدف توثيق الأصالة الشعبية المتجذرة في الأرض ، ورسالة نوجهها للأجيال الجديدة بضرورة المحافظة على هذا الإرث الأصيل ، ولكي لا يضيع ويبقى مستمرا ونقله من جيل إلى جيل .

عالرمانيه تم طرحها على القناة الرسمية للفنان ماهر العتيلي في “اليوتيوب” وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الإذاعات الفلسطينية والعربية.

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