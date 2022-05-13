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كتلة تحالف قوى الدولة تشيد بإنجاز قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني  وتدعو الكتل الى التعاطي مع القانون في قراءته الثانية والتصويت عليه

أشادت “كتلة تحالف قوى الدولة” الوطنية بدور اللجنة القانونية التي استكملت قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني” .

 وذكر بيان “للكتلة” الخميس أن هذا القانون كفيل بغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث سيتم تجريمه ومحاسبته قانونياً”.

وأضافت “الكتلة” إن على جميع الكتل النيابية التعاطي الإيجابي مع هذا القانون في قراءته الثانية والتصويت عليه”.

 وتابع إن “كتلة تحالف قوى الدولة” شاركت في جلسة عرض القانون على مجلس النواب في قراءته الأولى و تدعم بقوة التصويت على هذا القانون والذي طالما اكد السيد الحكيم رئيس التحالف بأكثر من مناسبة رفضه للتطبيع بأي شكل من الأشكال”.

 وذكر “البيان” إن هذا القانون يمثل الارادة الشعبية ويأتي للحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق و للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل او التواصل والتخابر وإقامة العلاقات معه

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