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مقتل مواطن وإصابة آخر بمشاجرة لأسباب مجهولة في السليمانية

مقتل مواطن وإصابة آخر بمشاجرة لأسباب مجهولة في السليمانية

أعلن مدير طوارئ السليمانية سامان نادر، مساء اليوم الخميس، عن مقتل مواطن وإصابة آخربمشاجرة وسط مدينة السليمانية.

وقال نادر إن ‘المشاجرة اندلعت في شارع (ملك محمود) أمام مستشفى الإقليمواستخدم فيها سلاح ناري، ما أسفر عن سقوط ضحية وإصابة آخر’.

واشار الى ان’جثة القتيل تم نقلها الى دائرة الطب العدلي فيما يتلقى المصاب العلاج فيالمستشفى’، مشيرا الى ان ‘اسباب المشاجرة ما زالت مجهولة ولم يتم إلقاء القبض على من اطلق النار لحد الان’.

بدوره أكد شاهدعيان أنه ‘تم اطلاق النار على سيارة نوع (ماجستا) بيضاء اللونادت إلى وفاة سائقها وإصابة من كان في السيارة’.

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