نقابة الصحفيين العراقيين تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة

أدانت نقابة الصحفيين العراقيين، أمس الأربعاء، جريمة اغتيال الصحفيَّة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بإجراء تحقيق دولي عاجل للكشف عن الجناة.

وذكر بيان للنقابة، “ندين بشدة الجريمة النكراء التي أقدم عليها الجيش الإسرائيلي والتي أدت إلى استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، في مدينة حنين بالضفة الغربية أثناء تأدية واجبها المهني”.

وأوضح أنَّ “تلك الجريمة البشعة التي أثارت استغراب واستنكار وتنديد العالم ممثلاً بمنظماته الدولية والصحفية تعد خرقاً فادحاً للمسؤولية الإعلامية وحرية العمل الصحفي والتي تؤكد عليها القوانين والمواثيق الدولية”.

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