اصابة معلمين بهجوم مسلح في البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة معلمين اثنين بهجوم مسلح بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا النار على عجلة يستقلها معلمين أثناء عودتهما من الدوام في الطريق الرابط بين منطقة الهوير وقضاء القرنة بمحافظة البصرة”.

ولفت المصدر الى أن “الهجوم المسلح اسفر عن إصابة المعلمين، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا بالحادث لكشف المسلحين وأسباب شنهم الهجوم”.

وفي السياق، افاد مصدر بأن استخبارات محافظة النجف أطاحت بتاجر مخدرات في احد الاحياء الشمالية و بحوزته 1300 حبة كبتاغون و600 غرام من مادة الكريستال.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط