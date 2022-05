الحرب الروسية الأوكراينية كشَفتْ المستور عن ألنازية الجديدة !؟

د . عبد علي عوض

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، أسستْ الولايات المتحدة ألأمريكية مع دول أوربا الغربية للوقوف بوجه ألإتحاد السوفيتي ودول المعسكر ألإشتراكي آنذاك حلف الناتو مما دفع الدول ألإشتراكية إلى إبرام معاهدة وارشو للوقوف بوجه مخططات حلف الناتو وألتي صارت لاحقاً الداعم الرئيسي لحركات التحرر في العالم… لذلك كانت تسود العالم حالة من ألإستقرار النسبي بفضل وجود قطبَين رئيسييَن. لكن الصهيونية العالمية والمحفل الصهيوني العالمي لم تتوقف عن نشاطاتها التخريبية بألتنسيق مع عملائها في داخل ألإتحاد السوفيتي وبقية الدول الإشتراكية…. لقد وجد الغرب ضالته بشخصي [ غورباتشيوف ويلتسين] أللذان وفرا على أمريكا وتابعيها الكثير من الجهد لتفكيك ألإتحاد السوفيتي ودول المعسكر ألإشتراكي. إنّ الفترة ألتي إستلم فيها [ فلاديمير بوتين] رئاسة الوزراء في عهد يلتسين بضغط من جهاز أمن الدولة كي جي بي ومن ثمّ أصبح بوتين رئيساً للإتحاد الفدرالي الروسي بأمر من ألـ كي جي بي / هنا إشترط يلتسين بأنه مستعد أن يتنحى السلطة على أن لا يُحاكم مع طاقمه على كل ما إقترفه من جرائم وعلى رأسها تفكيك ألإتحاد السوفيتي، وكان له ما أراد/، كانت روسيا تعيش حالة ألإنهيار التام في مجالات ألإقتصاد وإنتشار الجريمة المنظمة والمجاعة ألتي ضربت النخب من العلماء ورجالات الثقافة والفئات الإجتماعية ذات الدخل ألمحدود وتنامي الحركات ألإنفصالية في القفقاس بدعم من السعودية… نلاحظ جسامة العبيء ألمُلقى على أكتاف بوتين، لكنه إبن المؤسسة ألأمنية إتبَعَ السياسة ألناعمة لإيقاف ألإنهيار وتنظيف روسيا من خلايا الخيانة المرتبطة بالغرب.

الوحدة القتالية النازية [ آزوف] وتاريخها ألدموي في العراق.

ما نشاهده على شاشات الفضائيات حول ممارسات الوحدة القتالية النازية( آزوف) في أوكرانيا، يعيد ذاكرتنا إلى ما إرتكبته تلك المجموعة النازية من جرائم في العراق مع قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا ما بعد عام 2003 … وأفضل مصدر ألذي يكشف ويفضح جرائم آزوف مع بقية قوات التحالف المحتلة هو وثائق [ ويكيليكس] تحت عنوان [ الملف العراقي]، وهي التسمية العامة لــ [ 391832 وثيقة]، نُشِرَتْ في 22/10/2010 مِن قِبَل المنظمة الدولية الغير تجارية[ ويكيليكس]، ألتي تتضمن محاضر سرية عن الحرب في العراق وإحتلاله من 1/1/2004 ولغاية 31/12/2009 … إن نشر تلك الوثائق يُعتبَر أكبر عملية لتسريب وثائق حربية سرية في التاريخ . ” الملف العراقي” يمثل التقارير الأمريكية للمعنيين والمشاركين بالحرب في العراق، وتُلقي الضوء على حقائق كثيرة ألتي

أخفتها حكومة الولايات المتحدة ألأمريكية عن ألأسرة ألدولية: قتل الناس ألمدنيين وعمليات النهب والسلب وإغتصاب النساء/ هنا وثائق ويكيليكس تشير إلى مشاركة قوات آزوف بتلك الجرائم/، إضافةً إلى إتباع نهج ألتهكم على السجناء ألأبرياء وإذلالهم ودور إيران بالحرب على العراق.

إنّ الحكومات العراقية المتعابقة ما بعد عام 2003 لم تبذل جهوداً لترجمة تلك الوثائق “الملف العراقي” وحفظها في أرشيف الدولة العراقية فلو تمت ترجمتها وطباعتها لكانت مجموعة كبيرة من المجلدات ، لكن كان ولا يزال شغلها الشاغل إنغماسها بالفساد وتقاسم الغنائم والتخريب والعمالة للخارج.

المصادر:

1. англ.). wikileaks.org. Дата обращения: 27 марта 2017. Архивировано 7 сентября 2018 года.

2. ↑ Перейти обратно:1 2 “Иракское досье ” WikiLeaks. Дата обращения: 27 марта 2017. Архивировано 29 марта 2017 года.

3. ↑ Перейти обратно:1 2 Davies, Nick. Iraq war logs: secret files show how US ignored torture (англ.), The Guardian (22 October 2010). Архивировано 13 марта 2011 года. Дата обращения 27 марта 2017.

4. ↑ Tavernise, Sabrina. Iraq War Logs Show Grim Portrait of Civilian Deaths – Iraq War Logs – Wikileaks Documents, The New York Times (22 октября 2010). Архивировано 11 мая 2017 года. Дата обращения 27 марта 2017.

5. ↑ Gregg Carl↑ Baghdad War Diarystrom. Iraq files reveal checkpoint deaths. www.aljazeera.com. Дата обращения: 27 марта 2017. Архивировано 1 марта 2017 года.

6. ↑ John Bohannon. Leaked Documents Provide Bonanza for Researchers (англ.) // Science. — 2010-10-29. — Vol. 330, iss. 6004. — P. 575—575. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — doi:10.1126/science.330.6004.575. Архивировано 3 июня 2018 года.

7. ↑ Ackerman, Noah Shachtman and Spencer. Chemical Weapons, Iranian Agents and Massive Death Tolls Exposed in WikiLeaks’ Iraq Docs (англ.), WIRED. Архивировано 11 августа 2016 года. Дата обращения 27 марта 2017.

8. ↑ Leaks shine light on Iran’s role as backer of Iraq’s Shi’ite militias (англ.), Boston.com. Архивировано 3 марта 2016 года. Дата обращения 27 марта 2017.

9. ↑ Iraq War | Margot B. News (англ.). margotbnews.wordpress.com. Дата обращения: 27 марта 2017. Архивировано 5 мая 2016 года.

10. ↑ UN urges US and Iraq to probe Wikileaks torture claims (англ.), BBC News (26 October 2010). Архивировано 6 января 2020 года. Дата обращения 27 марта 2017.

11. ↑ Cloud, David S.. WikiLeaks documents indicate U.S. forces failed to stop prisoner abuse by Iraqis (англ.), Los Angeles Times (23 October 2010). Архивировано 29 марта 2016 года. Дата обращения 27 марта 2017.

12. ↑ SPIEGEL ONLINE, Hamburg Germany. Outrage, Applause, Indifference: US Reacts to WikiLeaks Iraq Documents – SPIEGEL ONLINE – International. SPIEGEL ONLINE. Дата обращения: 27 марта 2017. Архивировано 9 августа 2017 года.

13. ↑ U.S. says did not under-report Iraq civilian deaths, Reuters (25 октября 2016). Архивировано 6 марта 2016 года. Дата обращения 27 марта 2017.

14. ↑ The years since I was jailed for releasing the ‘war diaries’ have been a rollercoaster (англ.), The Guardian (27 May 2015). Архивировано 10 января 2020 года. Дата обращения 27 марта 2017.

15. ↑ Private Manning and the Making of Wikileaks | This Land Press (29 апреля 2011). Дата обращения: 27 марта 2017. Архивировано 29 апреля 2011 года.

16. ↑ Judge finds Manning not guilty of aiding the enemy, guilty of espionage. Washington Post. Дата обращения: 27 марта 2017. Архивировано 19 марта 2017 года.

17. ↑ Ассанж выразил готовность к экстрадиции в США в случае помилования Мэннинг. Архивировано 14 января 2017 года. Дата обращения 27 марта 2017.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط