الحركة المطلبية.. قول بليغ وفعل غاضب

جاسم الحلفي

*لفيف من المتقاعدين يحتجون يوم 10 أيار الجاري امام مكتب مجلس النواب في محافظة النجف، ويسلمون عريضة تتضمن اهم مطالبهم.

*متدربو نفط الشمال يغلقون مبنى مجلس النواب في محافظة كركوك يوم 10 أيار ايضا للمطالبة بتعيينهم بعد أربع سنوات من الانتظار.

*العشرات من عمال معمل نسيج الكوت يتظاهرون يوم 10 أيار نفسه، أمام صندوق تقاعد واسط، مطالبين بصرف مستحقاتهم وحقوقهم التقاعدية التي لم تصرف منذ ستة أشهر.

*المئات من خريجي الكليات والمعاهد يغلقون يوم 10 أيار ايضا مبنى شركة نفط ذي قار، مطالبين بتوفير فرص عمل ودرجات وظيفية.

*المئات من المحاضرين في النجف يتظاهرون يوم 10 أيار، مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم او تحويلهم الى عقود حسب القرار 315.

*عمال العقود في محافظة ميسان يتظاهرون يوم 10 أيار ذاته، مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

*امام مديرية التربية في ذي قار تظاهر المحاضرون يوم 10 أيار 2922، لإنصافهم اسوة باقرانهم وتثبيتهم على الملاك الدائم.

* مئات المحتجين من خريجي الكليات والمعاهد اغلقوا مبنى شركة نفط ذي قار، في تصعيد احتجاجي للمطالبة بتوفير فرص عمل.

*في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أيهاب الوزني أحد أبرز قادة الاحتجاجات في محافظة كربلاء، نظم اهالي تظاهرة كبيرة.

*جدد اساتذة وموظفو جامعة السليمانية تظاهراتهم المطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.

*تظاهر عدد من أسرى حرب الخليج الثانية عام 1991 أمام مديرية شؤون المحاربين في البصرة، مطالبين بصرف مستحقاتهم التقاعدية.

*تظاهر المئات من الكوادر التربوية امام مديرية تربية البصرة، مطالبين بمراعاة حقوقهم وبضمنها حق السكن، ومتابعة موضوع تأخر إكمال معاملات المتقاعدين منهم.

*نظم العشرات من المهجرين وقفة امام قائمقامية قضاء شط العرب مطالبين بتخصيص قطع أراضٍ لهم.

*نظم عديدون من مربي الأغنام في محافظة المثنى وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة، وطالبوا بتخفيض أسعار الأعلاف وتقديم الدعم لهم.

*اساتذة وموظفو الجامعات والمعاهد في السليمانية نظموا تظاهرات للمطالبة بصرف رواتبهم لشهر آذار المنصرم.

*أساتذة وموظفو جامعة گرميان خرجوا في تظاهرة أمام المعهد التقني في مدينة كلار، مطالبين بصرف رواتبهم الشهرية.

في أعلاه شيء من أنشطة الحركة المطلبية العراقية، التي انطلقت في يوم واحد. وهي حركة حق الناس في الخدمات، والتي لن تسكت ولن يهدأ لها بال الا بنيل حقوقها التي كفلها الدستور.

في يوم واحد وقعت وتضمنت بياناتها وخطب ناطقيها كلاما بليغا عبّر عن تمسكها بشرعية المطالب، والحق في العيش الكريم. لكن صناع الانسداد السياسي اغلقوا اسماعهم كي لا يصلهم كلام الحركة البليغ. غير ان أفعال حركة الاحتجاج القادمة ستلاحقهم، وسيحاصر الغضب المشروع طغمة الحكم كلها، التي لا تعرف غير التمسك بالسلطة ولا تعبأ بأوجاع المحرومين.

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جريدة “طريق الشعب” ص2

الخميس 12/ 5/ 2022

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