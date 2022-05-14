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العراق.. تبادل الأدوار لأول مرة.. مبادرة مستقلة للتيار الصدري والإطار التنسيقي: الهدف إنهاء الانسداد

العراق.. تبادل الأدوار لأول مرة.. مبادرة مستقلة للتيار الصدري والإطار التنسيقي: الهدف إنهاء الانسداد - عاجل

يعتزم النواب المستقلون في البرلمان العراقي، اطلاق مبادرة جديدة، مساء اليوم السبت، لانهاء الانسداد السياسي في العراق.

وقال مصدر مطلع، ان “النواب المستقلين سيعقدون، مساء اليوم، اجتماعا مهما، في العاصمة بغداد، بهدف اطلاق مبادرة جديدة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق، والإسراع بعملية تشكيل الحكومة الجديدة”.

وبين المصدر ان “النواب المستقلين سوف يرسلون المبادرة بشكل رسمي الى الاطار التنسيقي والتيار الصدري، كما ستكون هناك لجان عن النواب المستقلين لمناقشة هذه المبادرة مع التيار والاطار خلال الأيام المقبلة”.

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