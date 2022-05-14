بغداد تتوقع إقبالاً اوروبياً على الخام العراقي كبديل للروسي

اكد مسؤولون في شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم السبت، أن العراق يعيد توجيه تدفقات الخام من قاعدة عملائه الأساسيين في آسيا إلى مصافي التكرير في أوروبا وقد يكون قادرًا قريبًا على تقديم المزيد من الكميات مع تحديث ميناء التحميل.

وقال احد المسؤولين لـ S&P Global Commodity Insights ، إن هناك اهتماماً أوروبياً أكبر بالنسبة لنا الآن بعد أن تشتري الصين والهند المزيد من النفط الروسي .

ويعد هذا تغييرًا طفيفًا في السياسة الخاصة بالعراق الذي خصص في السنوات الأخيرة حوالي 70٪ من نفطه للمشترين الآسيويين، مما يدعم دفع ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك لإعطاء الأولوية للمبيعات في السوق الأكثر ربحًا.

لكن دولًا مثل الصين والهند جددت شهيتها للنفط الروسي، الذي يتم تداوله بأسعار منخفضة قياسية منذ غزو أوكرانيا.

في غضون ذلك، تبحث أوروبا، التي كانت أكبر مشتر للخام الروسي، عن بدائل.

وأضاف المسؤول “نشهد الآن تعديلات في تدفقات الخام التقليدية لدينا مصافي التكرير في شمال غرب أوروبا تبحث أكثر في خاماتنا”، مشدداً على أوجه التشابه في الجودة بين الخام العراقي وخام الأورال الروسي.

وردد تجار النفط الأوروبيون صدى هذه التعليقات، وقالوا إن البصرة متوسطة الدرجة العراقية ظهرت كخام مفضل لمصافي التكرير في البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا التي تحولت من جبال الأورال الروسية.

وقال تاجر نفط خام: “النفط الخام مثل البصرة المتوسط العراقي وثقيل البصرة الثقيل يدخل أوروبا بشكل جيد، لكن في آسيا يحل محلها جبال الأورال، والطلب الصيني ليس قويًا جدًا”.

وقال متعامل ثان للنفط الخام “ستستفيد خامات البصرة على الأرجح من معاقبة الخام الروسي.”

ويتم تحميل كل من البصرة الثقيلة والبصرة المتوسطة من محطات تصدير النفط الجنوبية في البلاد والمراسي ذات النقطة الواحدة في الخليج العربي.

وقال متعاملون إن أسعار البيع الرسمية لشركتي البصرة المتوسطة والبصرة الثقيلة إلى أوروبا لشهر يونيو / حزيران قد انخفضت بمقدار 1.90 دولار شهريًا على أساس شهري ، مما يجعلها أكثر جاذبية وتأثيرًا غير مباشر للانخفاض الكبير في قيمة جبال الأورال منذ غزو أوكرانيا.

وتعتمد أوروبا بشكل خاص على النفط الروسي وكانت تستورد حوالي 2.7 مليون برميل في اليوم من النفط الخام و 1.5 مليون برميل أخرى من المنتجات ، معظمها من الديزل ، قبل غزو أوكرانيا.

وفي 4 مايو ، قال الاتحاد الأوروبي إنه يعتزم التخلص التدريجي من واردات النفط الروسي في الكتلة التجارية بحلول نهاية العام. لكن بسبب العقوبات الذاتية ، خفضت بعض شركات التكرير الأوروبية والتجار المستقلون بالفعل التدفقات المنقولة بحرا من خام الأورال الروسي وزيت الوقود الثقيل وزيت الغاز والنفتا إلى المنطقة.

ويتوقع العراق تدفق المزيد من نفطه الخام إلى أوروبا في الأشهر المقبلة، حيث تتطلع المصافي لتعويض النقص في روسيا.

وقال مسؤولو سومو، إن الأحجام يمكن تعزيزها بإصلاحات لنقطة واحدة في ميناء البصرة والتي من المقرر إجراؤها في يونيو حزيران، وعند اكتمالها ستضيف 100000 برميل في اليوم من الطاقة التصديرية.

وقال المسؤولون إن الصادرات الحالية من البصرة حددت عند 3.27 مليون برميل يوميا

وغالبًا ما تكون المصافي في أوروبا معقدة وتعتمد على نظام غذائي من الخام مثل جبال الأورال الروسية، والبصرة المتوسطة العراقية، والبصرة الثقيلة، والسعودية العربية الخفيفة.

وبلغ متوسط صادرات النفط الخام العراقي إلى أوروبا 528 ألف برميل في اليوم حتى الآن في عام 2022 مقارنة بـ 439 ألف برميل في اليوم و 431 ألف برميل في اليوم في عامي 2021 و 2020 ، على التوالي ، وفقًا لبيانات من شركة استخبارات السلع الأساسية Kpler.

وتم تصنيف جبال الأورال الروسية على أنها درجة متوسطة الحموضة، مع جاذبية محددة تبلغ حوالي 31-32 API مع محتوى كبريت بنسبة 1.7 ٪.

وهذا يجعلها متشابهة جدًا من حيث الجودة مع الخامات متوسطة الحموضة الأخرى مثل البصرة المتوسطة ، والعربية السعودية المتوسطة ، والعربية الثقيلة ، والإيرانية الثقيلة ، وميرو البرازيلية ومزيج النفط الخام العماني.

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