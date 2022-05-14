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عالية نصيف تحذر من محاولة قاتل ومهرب للترشيح لمنصب رئيس الوزراء 

النائبة عالية نصيف: استحداث مكاتب جديدة للمفتشين العموميين يعني زيادة صفقات حيتان الفسادحذرت النائبة عالية نصيف من محاولة أحد الفاسدين استمالة وشراء ذمم عدد من النواب المستقلين لترشيحه لرئاسة الوزراء، مبينة أن هذا الشخص مهرب ومتهم بقتل حارس مدرسة.

وقالت في بيان اليوم، أنه :” مع احترامنا لكل الكفاءات العراقية ومع اعتزازنا بزملائنا النواب المستقلين، وصلتنا أنباء بأن أحد الفاسدين المهربين يحاول شراء ذمم بعض النواب المستقلين لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء ” ، مبينة :” ان هذا الشخص مجرم متهم بقتل حارس مدرسة، وقد اشتهر بفضيحة شرائه أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة “.

وتساءلت نصيف :” هل يخلو العراق من الشخصيات الوطنية النزيهة والكفاءات القادرة على إدارة البلد ليتم ترشيح هذا القاتل المهرب السيء السمعة؟! “.

وأضافت :” ان مجرد الحديث عن ترشيح هذا الشخص لمنصب رئيس الوزراء يعد إساءة كبرى الى العراق، بل اننا لن نحظى باحترام العالم في المحافل الدولية “.

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