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فاضل: نطمح للظفر بلقب غرب آسيا

فاضل: نطمح للظفر بلقب غرب آسيا

كد لاعب منتخب شباب العراق، المحترف في صفوف نادي غوتيبورغ السويدي، الآي علي فاضل، أنه يسعى للمساهمة في تحقيق نتائج جيدة في بطولة غرب آسيا.

ووصل فاضل إلى مدينة البصرة للالتحاق بمنتخب الشباب المشارك في بطولة غرب آسيا.

وقال علي في تصريح صحفي, “سعيد جدا بالعودة إلى العراق لخوض المباريات مع منتخب الشباب، هناك رغبة كبيرة في ارتداء قميص المنتخب والانطلاقة ستكون من منتخب الشباب وأطمح لتحقيق نتائج جيدة مع الفريق”.

وتابع, “بطولة غرب آسيا في العراق فرصة لمنتخبنا ولنا لنقدم أفضل ما لدينا لاسيما وأن المباريات ستكون في مدينة البصرة وهي دعوة للجماهير لمساندة الفريق ودعمه في مشواره ومساندته للحصول على اللقب”.

وبين, “جاهز تماما لخوض المباريات ومشاركة زملائي في تحقيق نتائج طيبة، لدي فكرة عن المجموعة حيث سبق وأن لعبت مع الفريق تحت إشراف المدرب عماد محمد وأتمنى أن أوفق لتقديم أفضل المستويات”.

يشار إلى أن الآي علي وصل ظهر اليوم رفقة بلند عمر إلى مدينة البصرة للالتحاق بتدريبات منتخب الشباب.

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