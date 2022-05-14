كيف يمكن ان نخرج من الهيمنة الامريكية بسبب وجود احتياطي البنك المركزي بالدولار في البنك الفيدرالي الامريكي؟

محمد توفيق علاوي

12 مايو 2022

هذا السؤال طرحه احد الاخوة المعلقين على قانون نوبك الامريكي فأجبته :

في القرن السابع عشر والثامن عشر كانت العملة الاولى في العالم هي الدولار الاسباني الفضي ، ثم بدأ الباون الاسترليني يأخذ الصدارة خلال القرن التاسع عشر حتى اواسط القرن العشرين، ولكن بعد الاتفاق بين الملك فيصل ملك السعودية وكيسنجر وزير الخارجية الامريكي حين اتفقا عام 1974 على بيع النفط بالدولار صعد نجم الدولار الامريكي واصبح العملة الاولى في العالم،

اي شخص او دولة تستطيع ان تحتفظ بالملايين او بضعة مليارات من الدولارات كعملة نقدية في البلد ولكن من الصعوبة ان تحتفظ بعشرات المليارات من الدولارات النقدية حيث من الصعوبة ان تشتري الدولة وتجارها اي بضاعة من العالم بهذه الدولارات النقدية فعملية نقلها عملية صعبة ومكلفة وتستغرق وقتاً، ولكن تستطيع ان تحول مليارات الدولارات خلال بضع ثواني وبكلفة قليلة جداً من حساب هذه الدولة في البنك الفيدرالي الامريكي الى حساب البائع او اي جهة اخرى في العالم، لذلك لا مفر من ان تكون اموال الدول من الدولارات كاحتياطيات بنوكها المركزية والشركات الكبرى بل حتى الاشخاص في البنك الفدرالي الامريكي؛

ولكن الآن بدأ اليوان الصيني يحل محل الدولار واني اعتقد ان اليوان الصيني سيكون العملة الاولى في العالم خلال عشر الى عشرين سنة وبذك ستكون الدول تحت رحمة الصين في ذلك الوقت وليس تحت رحمة اميركا،

وهناك بعض الاقتصاديين العالميين الذين يطالبون بتبني سلة من العملات العالمية ك ( الدولار الامريكي + اليوان الصيني + اليورو + الباون الاسترليني + الين الياباني + الروبل الروسي) وبالتالي لا تكون اي دولة تحت رحمة دولة اخرى الا بمقدار محدود واعتقد ان هذا هو الحل الامثل، وقد قمت انا قبل عدة سنوات بنصيحة البنك المركزي العراقي باتخاذ الخطوات اللازمة لمصلحة العراق بشأن احتياطي البنك المركزي بالدولار مع صعود اليوان الصيني واحتمال تراجع الدولار لمصلحة اليوان الصيني والحمد لله اخذ البنك المركزي في ذلك الحين بهذه النصيحة واصبح لدينا ايوانات صينية ضمن سلة العملات في احتياطي البنك المركزي ،،،،

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