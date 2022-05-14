مالية البرلمان تحدد موعد رفع “الدعم الطارئ” إلى الرئاسة

وقالت اللجنة في بيان إنها “عقدت برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور اعضائها يوم السبت 14/5/2022 اجتماعها بشأن انضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، والتصويت على مواد القانون قبل رفعه الى رئاسة مجلس النواب وادراجه في جدول الاعمال”.

ولفت رئيس اللجنة، أن “قانون الدعم الطارئ سيتم رفعه الى رئاسة المجلس بعد التصويت عليه ومعالجة القضايا الاساسية والامور التي لها تماس مع حياة المواطن بشكل مباشر مضيفا ان اللجنة عليها بمسؤولية يجب الالتزام بها”.

وتباحثت اللجنة، وفق البيان، “الاراء والمقترحات التي تزيد من تعضيد القانون، مؤكدة انها تصب اهتمامها في ضمان الامن الغذائي والمائي، وقطاعات الزراعة، والتجارة، والكهرباء، والرعاية الاجتماعية، وتخفيف الفقر، ودعم مشاريع المحافظات”.

وصوتت اللجنة، على “أغلب المواد الاجرائية لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بعد الاخذ بنظر الاعتبار الاراء والمقترحات الكفيلة، تمهيدا للتصويت عليه بالجملة ورفعه للتصويت داخل جلسة مجلس النواب”.