مسلحون يختطفون استاذاً أغلق باب جامعة السليمانية بالأقفال

أفاد مصدر في جامعة السليمانية، يوم السبت باختطاف أستاذ جامعي قام بإغلاق بوابة جامعة السليمانية.

وقال المصدر إن الأستاذ الذي قام بقفل باب الجامعة تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحة، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأقدم اساتذة وموظفي جامعة السليمانية، صباح اليوم السبت، على إغلاق أبواب الجامعة احتجاجاً على تأخير صرف رواتب الشهرية، معلنين الإضراب عن قاعات الدراسة.

ومنذ اسبوع، يواصل أساتذة وموظفو الجامعات في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، تظاهراتهم بمشاركة عدد من الطلاب، من دون وجود أي استجابة لمطالبهم حتى اللحظة، الأمر الذي بات ينذر بتصعيد جديد لحركة الاحتجاج.

ولم يتسلم موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السليمانية، رواتب شهر آذار المنصرم، في حين باشرت حكومة الإقليم ومنذ يوم الاثنين بتوزيع رواتب شهر نيسان المنصرم.

ووفقاً للجدول الذي اعدته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، فأن توزيع رواتب شهر آذار كان يجب أن ينتهي يوم 28 نيسان الماضي، إلا أن ازمة السيولة المالية في البنوك الحكومية بالسليمانية وإدارة گرميان وحلبجة تسببت بعدم صرف رواتب العديد من رواتب المؤسسات الحكومية قبل عطلة العيد.

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