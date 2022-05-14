Posted on by

مسلحون يختطفون استاذاً أغلق باب جامعة السليمانية بالأقفال

أفاد مصدر في جامعة السليمانية، يوم السبت باختطاف أستاذ جامعي قام بإغلاق بوابة جامعة السليمانية.

وقال المصدر إن الأستاذ الذي قام بقفل باب الجامعة تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحة، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأقدم اساتذة وموظفي جامعة السليمانية، صباح اليوم السبت، على إغلاق أبواب الجامعة احتجاجاً على تأخير صرف رواتب الشهرية، معلنين الإضراب عن قاعات الدراسة.

ومنذ اسبوع، يواصل أساتذة وموظفو الجامعات في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، تظاهراتهم بمشاركة عدد من الطلاب، من دون وجود أي استجابة لمطالبهم حتى اللحظة، الأمر الذي بات ينذر بتصعيد جديد لحركة الاحتجاج.

ولم يتسلم موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السليمانية، رواتب شهر آذار المنصرم، في حين باشرت حكومة الإقليم ومنذ يوم الاثنين بتوزيع رواتب شهر نيسان المنصرم.

ووفقاً للجدول الذي اعدته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، فأن توزيع رواتب شهر آذار كان يجب أن ينتهي يوم 28 نيسان الماضي، إلا أن ازمة السيولة المالية في البنوك الحكومية بالسليمانية وإدارة گرميان وحلبجة تسببت بعدم صرف رواتب العديد من رواتب المؤسسات الحكومية قبل عطلة العيد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close