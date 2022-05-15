أكبر حملة لصيانة الطرق والمجاري في بغداد

أعلنت أمانة بغداد عن وجود 170 مشروعاً، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن أكبر حملة لإكساء وتطوير الطرق في العاصمة فضلاً عن تأهيل شبكات المجاري منذ 30 عاماً.

وذكر بيان للأمانة تلقته (المدى)، أن “أمين بغداد علاء معن وجه بمشاركة الجهد البشري من عمال النظافة والجهد الآلي وتوفير كل المستلزمات للمبادرات الشبابية التطوعية ومنهم فريق سفراء النظافة في حملات تنظيف ضفاف نهر دجلة ضمن قواطع مسؤولية وزارة الموارد المائية”.

وأضاف البيان، أن “العمل الجماعي وتجاوز الآليات الروتينية في العمل مع دعم المبادرات المجتمعية هي أهم الرسائل التي تحملها رؤية نهضة بغداد التي أعلن عنها المعمار علاء معن أمين بغداد نهاية العام ٢٠٢٠”.

وأشار إلى أن “نهضة بغداد تمخضت عن فعاليات جمالية ثقافية وفنية ملموسة في المدينة أهمها تطوير زقاق المتنبي وإقامة الفعاليات الإبداعية المختلفة فيه إضافة الى إنشاء الجداريات الفنية في شوارع وساحات بغداد”.

ومضى البيان، إلى أن “ذلك يأتي بالتزامن مع حملة كبرى لم تشهدها بغداد منذ ٣٠ عاماً في إكساء وتطوير الطرق وتأهيل شبكات المياه والمجاري، حيث بلغت أعداد المشاريع أكثر من ١٧٠ مشروعاً ممولاً من الإيرادات الذاتية لأمانة بغداد”.

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