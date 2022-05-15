الاعرجي يؤكد لقائد “الناتو” الجديد ضرورة انهاء ملف مخيم الهول السوري

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الاحد، ضرورة الإسراع بغلق ملف مخيم الهول السوري المخصص لعوائل تنظيم “داعش”.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشارية الامن القومي، في بيان ان الاعرجي استقبل، اليوم، في مكتبه ببغداد، قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق، الفريق جيوفاني يانوتشي، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث ملف مخيم الهول الحدودي، والتأكيد على أهمية الإسراع في غلق هذا الملف.

وشدد الأعرجي على أهمية تركيز عمل البعثة على تطوير قدرات القوات العراقية وإنجاح مهمة تدريبها.

من جانبه أكد الفريق يانوتشي، على أهمية الاستمرار بمواجهة تهديدات داعش، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار عاملان مهمان بالنسبة للعراق والمنطقة.

ويوم الاربعاء الماضي، اعلن حلف شمال الاطلسي (الناتو) وبشكل رسمي انتقال مهمة قيادة بعثته في العراق، من الدنمارك الى ايطاليا.

وذكر حلف الناتو في بيان نشر على موقعه الرسمي، إن اللواء جيوفاني يانوتشي من ايطاليا، تولى قيادة بعثة الناتو في العراق، بعد حفل تبديل القيادة اقيم في بغدادفي 10 ايار/ مايو العام 2022.

واشار الى ان اللواء يانوتشي يخلف الجنرال مايكل لوليسغارد من الدنمارك، الذي تولى منصبه في 6 ايار/ مايو العام 2021.

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